Gewond kindje in woning Rotterdam: gereanimeerd en in zorgelijke toestand naar ziekenhuis

In Rotterdam is donderdagmiddag een gewond kind aangetroffen in een woning. Het meisje is ter plaatse gereanimeerd en "in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht", meldt de politie.

De politie kreeg om 13.50 uur een melding van een gewond kind aan de Bloemfonteinstraat. Hulpdiensten snelden zich naar de plek toe.

Verdrinking

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Mogelijk gaat het om een verdrinking in een speelbadje. "We houden rekening met meerdere scenario's en de verdrinking is er een van", zegt een woordvoerder.

Er is een plaats delict gemaakt. Het onderzoek door onder andere de Forensische Opsporing is in volle gang. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Hart van Nederland/ANP