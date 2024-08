Dode gevonden bij Scheveningen, onbekend of het Britse vrouw is

In de zee bij Scheveningen hebben de hulpdiensten een lichaam gevonden. Dat gebeurde ter hoogte van het Zuidelijk Havenhoofd, waar zondagavond een groepje zwemmers in de problemen kwam.

Drie zwemmers werden toen gered. Een 19-jarige Britse vrouw wordt vermist. Of het gevonden lichaam van haar is, is nog niet bekend.

ANP