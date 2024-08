Zoektocht naar vermiste zwemmers in Scheveningen gestaakt, jonge vrouw nog vermist

Veel hulpdiensten zochten zondagavond op het strand in Scheveningen naar vermiste zwemmers. Rond kwart over acht werd alarm geslagen om vier personen die vermist werden in het water. Drie mensen zijn gered uit zee. Naar een jonge vrouw is nog tot laat gezocht. Inmiddels is de zoekactie gestaakt.

De Veiligheidsregio Haaglanden bevestigt aan Hart van Nederland dat nog een zwemmer vermist wordt. Volgens de KNRM gaat het om een jonge vrouw. Drie anderen zijn inmiddels uit het water gered. Zij zijn vervoerd naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe agenten en andere hulpdiensten zoeken vanaf rotsblokken in het water naar de vermiste persoon.

Veel inzet hulpdiensten

Voor de zoekactie zijn onder andere vijf ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook is een speciale helikopter uit Zeeland overgevlogen naar het strand om te helpen zoeken. Een politiehelikopter cirkelde boven het strand om de zoekactie te ondersteunen.

Rond 22 uur is de zoekactie gestaakt omdat het inmiddels te donker is geworden. Maandagochtend gaat de politie verder met de zoektocht naar de vermiste zwemmer.

Markermeer

Eerder zondagavond werd er ook gezocht naar vermiste drenkelingen op het Markermeer. Een boot sloeg daar zondagmiddag rond vijf uur om, waarna een zoekactie op touw werd gezet. Een persoon is uit het water gevist. Een andere vermiste is niet meer teruggevonden.