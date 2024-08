Kans op overleving klein: zoektocht naar vrouw bij Scheveningen definitief gestaakt

De zoektocht naar de drenkeling voor de kust van Scheveningen wordt definitief gestaakt. Zondagavond werd er door hulpdiensten uren gezocht naar een jonge vrouw, maar zij werd niet gevonden. Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden is de kans dat ze nog levend wordt gevonden klein.

Zondagavond ging het mis bij Scheveningen. Rond 20.15 uur werd alarm geslagen vanwege vier personen die vermist werden in het water. Drie mensen zijn gered uit zee en naar het ziekenhuis gebracht.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Grote zoekactie

Hulpdiensten schaalden op om de laatste drenkeling te vinden. Er werd zowel op land, zee als in de lucht gezocht. Op beelden is te zien hoe agenten en andere hulpverleners zoeken vanaf de rotsblokken in het water.

Naast meerdere ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Een speciale helikopter uit Zeeland vloog naar het strand om te helpen bij de zoektocht. Een politiehelikopter cirkelde boven het strand om de zoekactie te ondersteunen. Toen het donker werd, is de zoektocht gestaakt.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat ze niet eindeloos kunnen gaan zoeken naar de drenkeling. "De zee is heel groot en daar hebben we helaas de mankracht niet voor."

Markermeer

Eerder zondagavond werd er ook gezocht naar vermiste drenkelingen op het Markermeer. Een boot sloeg daar zondagmiddag rond vijf uur om, waarna een zoekactie werd gestart. Eén persoon is uit het water gered. De andere vermiste is niet meer teruggevonden.

Een woordvoerder van de kustwacht heeft aan NH Nieuws laten weten dat de vermiste persoon niet kon zwemmen en geen reddingsvest droeg. De zoekactie is nu overgedragen aan de politie, die vandaag verder zal zoeken.