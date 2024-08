Vermiste zwemmer Scheveningen is 19-jarige Britse vrouw

De zwemmer die zondagavond vermist raakte in zee bij Scheveningen is een 19-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk. De politie bevestigt dat de vrouw deel uitmaakte van een groepje zwemmers die in de problemen kwamen. De drie anderen konden gered worden. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De zoekactie naar de vermiste vrouw werd na twee uur gestaakt vanwege de invallende duisternis. Ondanks eerdere inspanningen is de vrouw maandagmiddag nog steeds niet gevonden. De kans dat ze nu nog levend wordt gevonden in klein.

Volgens de veiligheidsregio is er geen sprake meer van een grootschalige zoekactie en wordt er ook niet meer uitgegaan van een reddingsoperatie.