Drenkeling bij Texel razendsnel uit het water gered

Hulpdiensten hebben dinsdag voor de kust van Paal 20 in De Koog op Texel een drenkeling uit het water gered. De man lag ongeveer een halfuur in het water toen de kustwacht hem wist te bereiken.

De man belde zelf 112 dat hij in de problemen was geraakt. Toen hij vervolgens niet meer bereikbaar was, zijn de hulpdiensten massaal op zoek gegaan.

Er werden bootjes, een vliegtuig en allerlei andere voertuigen ingezet. Uiteindelijk zagen de strandbezoekers dat het de Kustwacht lukte om de man veilig aan land te krijgen.