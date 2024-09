Dode bij woningbrand Roermond is bewoner, bevestigt politie

De overleden man die zaterdag was gevonden na een eerdere woningbrand in het Limburgse Roermond is inderdaad de bewoner. De politie ging daar al van uit, en bevestigt het zondag na onderzoek. Over de brand wil de politie verder niets zeggen "uit respect voor de familie".

De brand woedde in de nacht van donderdag op vrijdag. Door instortingsgevaar konden mensen nog niet meteen naar binnen. Na het blussen werd vrijdag al wel met drones gekeken of er nog iemand binnen was, maar dat leverde niets op. Toen agenten zaterdag naar binnen konden, vonden ze het lichaam.

ANP