Lichaam gevonden in uitgebrande woning Roermond

In de woning aan de Zonnedauwhof in Roermond, die door een grote brand is verwoest, is een lichaam aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de bewoner, maar onderzoek moet dit nog uitwijzen. Dat meldt de politie zaterdagochtend op X.

De brand woedde in de nacht van donderdag op vrijdag. Drie auto's gingen eveneens in vlammen op. Door instortingsgevaar kon er toen niet in het pand worden gezocht, daarom is met drones gekeken of er nog iemand binnen was. Dat leverde vrijdag geen resultaat op. Zaterdagochtend is verder gezocht.

Later meer.