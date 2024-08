Grote brand in woonwijk Roermond: huis en drie auto's in lichterlaaie

In Roermond is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken in een woonwijk. Een huis en drie auto's aan de Zonnedauwhof staan volledig in brand. De brandweer is massaal uitgerukt en zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende woningen.

Het huis staat van voor tot achter in lichterlaaie en ook een naastgelegen schuur is door het vuur verwoest. Volgens de eerste berichten zijn de auto's mogelijk in brand gestoken, waarna de vlammen oversloegen op het woonhuis. Of de bewoners op het moment van de brand thuis waren, is nog onduidelijk.

De brand is inmiddels onder controle, laat brandweerwoordvoerder René van Tulden weten aan Hart van Nederland. Het is voor brandweer nog te onveilig om het pand te betreden. "Er is veel schade aan de constructie van de woning. We moeten het pand nog doorzoeken op eventuele personen, maar het is de vraag of de brandweer naar binnen kan vanwege instortingsgevaar." Er kan dus nog niet gecontroleerd worden of de eigenaar mogelijk in de woning aanwezig is.