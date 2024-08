Vier gewonden na woningbrand in Katwijk

Bij een brand in een woning in Katwijk zijn vier mensen gewond geraakt. Dat meldt de brandweer Hollands-Midden. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend. Iets voor 08.00 uur kwam de eerste melding van de brand binnen.

De brand woedde op de begane grond van een portiekwoning. Er waren onder meer twee traumahelikopters opgeroepen.

Schade aan woning

De brand was binnen een uur onder controle. De woning waar de brand woedde is onbewoonbaar. De gemeente en de woningbouwvereniging gaan op zoek naar een vervangende woning, meldt een brandweerwoordvoerder. Onderzocht wordt of de bewoners van omliggende huizen terug naar huis kunnen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

ANP