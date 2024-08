Brandend reuzenrad op Duits festival blijkt van Groningse makelij

Het Groningse familiebedrijf Lamberink is verantwoordelijk voor de bouw van het reuzenrad dat zaterdagavond in brand vloog op het terrein van het Highfield Festival bij het Duitse Leipzig. Oprichter Jan Lamberink bevestigt dit na berichtgeving van De Telegraaf.

Lamberink benadrukt dat de oorzaak van de brand niet bij de attractie zelf ligt. "Het is iets van buitenaf geweest", zegt hij. Volgens de politie en de Duitse exploitant van het reuzenrad is er waarschijnlijk verpakkingsmateriaal onder een van de gondels in brand gevlogen. Dit materiaal wordt gebruikt bij het op- en afbouwen van de attractie, legt hij uit.

Zo zag de brand zaterdagavond in Leipzig eruit:

Door de brand moesten in totaal zestien mensen naar het ziekenhuis, onder meer vanwege brandwonden en een valincident. Gelukkig verkeerde niemand in levensgevaar.

'Brandende sigaret'

Maandag meldde de Duitse politie dat opzettelijke brandstichting wordt uitgesloten en dat de brand niet door een technisch mankement is veroorzaakt. De Duitse krant Bild suggereert dat een weggegooide brandende sigaret de oorzaak zou kunnen zijn.

Nadat de brand was uitgebroken, nam de exploitant direct contact op met Lamberink om hem op de hoogte te stellen. Lamberink benadrukt dat zijn bedrijf "zeker zestig" reuzenraden aan kermisexploitanten "over de hele wereld" heeft geleverd zonder eerdere problemen.

