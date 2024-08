Jongens klimmen met gevaar voor eigen leven op enorm reuzenrad in Scheveningen

Afgelopen week hebben twee jongens op gevaarlijke wijze het reuzenrad op de Pier in Scheveningen beklommen. De jongens wisten onopgemerkt langs de beveiliging te komen en zonder enige uitrusting de top van het 50 meter hoge rad te bereiken. Het filmpje van hun actie werd gedeeld op een populair Instagramaccount voor illegale beklimmingen. Dit zorgde voor verontwaardiging bij de eigenaar van het reuzenrad, Perry Oerlemans.

" Het is natuurlijk levensgevaarlijk dat je zonder enige vorm van beveiliging een 50 meter hoog reuzenrad beklimt", zegt Oerlemans tegen Hart van Nederland. Hij vermoedt dat de beklimmers al eerder op de pier zijn geweest om de beveiliging te kunnen omzeilen. "Wij huren van de pier en hier is ook altijd een beveiliger aanwezig, dus we zijn zeer verbaasd dat de klimmers er toch doorheen zijn gekomen."

P olitie Den Haag onderzoekt de zaak en heeft de beveiligingsbeelden ontvangen om te kijken of de daders geïdentificeerd kunnen worden. "De politie is nog bezig met het onderzoek en kan nog geen uitspraken doen over de zaak", aldus een woordvoerder. Eerder deze week werden in Scheveningen al drie jongens aangehouden voor een soortgelijke actie bij een flatgebouw aan de Zwolsestraat. Of het om dezelfde personen gaat, is nog onduidelijk.

Levensgevaarlijk

Ondertussen heeft Oerlemans maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. "We willen niet dat dit nog een keer gebeurt, zo’n actie is levensgevaarlijk", zegt hij. De beheerders van het Instagramaccount zijn gevraagd om een reactie, maar hier is nog niet op gereageerd.