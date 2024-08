Kitesurfer botst tegen schuur in Schellinkhout, traumahelikopter ingezet

Een kitesurfer is vrijdagmiddag gewond geraakt in Schellinkhout nadat de watersporter honderd meter over land was gevlogen en tegen een schuur botste. Dat bevestigt de politie.

Volgens de politie werd de kiter vermoedelijk door de wind uit het Markermeer omhooggetrokken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de kitesurfer zijn. Bij het incident werd ook een traumahelikopter ingezet.

ANP