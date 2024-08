Grote brand verwoest schuur in Groningse Termunten

De grote brand in een schuur in het Groningse dorp Termunten is onder controle, meldt de brandweer. De schuur is door de brand volledig verwoest. Een naastgelegen woning en omliggende schuren zijn volgens de brandweer "door snelle en grote inzet" gespaard gebleven.

De eerste melding van de brand op het akkerbouwbedrijf kwam rond 05.45 uur binnen. Rond 08.00 uur meldde de brandweer dat de vlammenzee onder controle was.

Geen dieren omgekomen

Bij de brand raakte niemand gewond. Ook zijn geen dieren omgekomen. In de schuur stond materieel. Een deel van de spullen heeft de boer zelf nog kunnen redden. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen.

Termunten ligt ongeveer 10 kilometer ten oosten van Delfzijl.

ANP