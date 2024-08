Hevige brand Roermond schokt buurt, politie vermoedt brandstichting

In Roermond is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken in een woonwijk. Nadat drie auto's vlam vatte, sloeg het vuur razendsnel over op een hoekhuis aan de Zonnedauwhof. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

De brand is inmiddels onder controle. De politie heeft de woning afgezet voor onderzoek naar de toedracht van de brand. Het pand is aangemerkt als plaats delict, waardoor er nog niet gezocht kan worden naar eventuele vermisten. Eerder was het voor de brandweer, vanwege instortingsgevaar, nog niet veilig om binnen te treden.

De woning is volledig uitgebrand en niet meer bewoonbaar. De directe buren zijn meteen geëvacueerd; hun woning heeft rookschade opgelopen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Grote impact

De brand heeft grote impact op de buurt. Omwonenden werden rond 03:00 uur opgeschrikt door een harde knal. "Eerst dacht ik aan baldadige jeugd," vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Maar het ging zo hard, mijn slaapkamerdeur trilde gewoon. Toen ben ik gaan kijken."

De ravage is groot en het is nog onbekend of de bewoners tijdens de brand thuis waren. Volgens een omwonende gaat het om een alleenstaande man. "Ik ken hem goed. Maar op dit moment kunnen ze niet zeggen of hij nog in het huis was."