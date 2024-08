Dode in woning Roermond is vermoedelijk de bewoner

De overleden persoon die zaterdagochtend werd gevonden in een woning aan de Zonnedauwhof in Roermond is "naar alle waarschijnlijkheid" de bewoner van het pand. Volgens de politie moet een schouw op het lichaam hier uitsluitsel over geven.

Het lichaam werd aangetroffen nadat er brand was geweest in de woning. De brand woedde in de nacht van donderdag op vrijdag. De politie kon het pand pas zaterdagochtend betreden, omdat dit door instortingsgevaar eerder niet veilig was. Wel werd al met drones gekeken of er nog iemand binnen was. Dat leverde vrijdag nog niets op.

De politie zegt nog niet te weten hoe de brand is ontstaan en doet verder onderzoek. De regionale omroep L1 meldde eerder dat de politie uitgaat van brandstichting.

ANP