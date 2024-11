Ahmet Y. bekent ontvoering kind in Barneveld, mogelijk ook aangerand

Ahmet Y. heeft de ontvoering bekend van een 1,5 jaar oud kind uit diens eigen huis in Barneveld, zei zijn advocaat dinsdag op de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Arnhem.

De 54-jarige Y. wordt er ook van verdacht in de nacht van 9 op 10 augustus het kind seksueel misbruikt te hebben. Dat ontkent hij, zei raadsman Erwin Damen. Het kindje werd die nacht uit zijn bed getild en meegenomen naar een andere woning in de Gelderse plaats.

De volgende dag was het jongetje weer terecht. Volgens de advocaat is de verdenking van het seksueel misbruik voor een groot deel gebaseerd op een eerste verklaring van de verdachte. Op basis van zijn nieuwe verklaring is dat eerste relaas "in een ander licht komen te staan", aldus de raadsman.

Voor een verkrachting van het kind is vooralsnog geen bewijs, reageerde de officier van justitie. Wel zou hij het kind hebben aangerand. "Hij spreekt over het geven van kusjes aan de baby omdat hij het wilde troosten en verzorgen", zei de officier.

Volgens de advocaat heeft zijn cliënt spijt betuigd. "Hij schaamt zich verschrikkelijk." Ahmet Y. was niet op de zitting verschenen omdat hij dinsdagochtend al vroeg naar het politiebureau is vervoerd voor een nieuw verhoor. Hij koos ervoor daarna niet de zitting bij te wonen. De man liep nog in de proeftijd van twee eerder opgelegde straffen. Hem hing onder meer nog twee weken cel boven het hoofd. Ook kreeg hij vanwege een psychische stoornis eerder een gedwongen behandeling.

Y. blijft voorlopig vastzitten, bepaalde de rechtbank in Arnhem. Een volgende zitting is op 4 februari.

ANP / Hart van Nederland