Verdachte ontvoering kind Barneveld mag niet terug naar eigen huis

Een van de drie verdachten in het onderzoek naar de ontvoering van een kind in Barneveld zal definitief niet terugkeren naar zijn woning aan de Columbusstraat. "De woning wordt leeggemaakt en blijft voorlopig leeg staan."

De man was eerder al vrijgelaten, samen met een tweede verdachte uit Barneveld. Beiden hebben een zogenoemd "noodbevel op naam", wat betekent dat ze niet in het dorp Barneveld mogen komen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De derde verdachte, een 53-jarige man uit Amersfoort, zit nog vast. Hij wordt verdacht van de ontvoering zelf, waarbij het kind eerder deze maand in de nacht werd meegenomen en later weer terugkeerde bij de ouders.

Het is fijn om te zien dat de familie, vrienden en buurtbewoners om de ouders heen staan.

Burgemeester Jacco van der Tak benadrukt dat zijn aandacht blijft uitgaan naar het getroffen gezin. "Het is fijn om te zien dat de familie, vrienden en buurtbewoners om hen heen staan en dat de gevraagde kalmte in de buurt is gerespecteerd," zegt hij tegen Hart van Nederland.

ANP