Mogelijke ontvoerders jong kind voorlopig niet welkom in Barneveld

Twee mannen uit Barneveld die verdachten zijn in de mogelijke ontvoeringszaak van een jong kind in Barneveld van zaterdag mogen niet bij hun woning komen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

Burgemeester Jacco van der Tak van de Veluwse gemeente vaardigde dinsdag een noodbevel uit. Daarin staat dat de twee mannen de komende tijd niet welkom zijn in het dorp Barneveld.

Wel naar andere dorpen

De mannen mogen wel in de andere plaatsen van de gemeente komen, zoals Kootwijk, Garderen en Voorthuizen. Tot wanneer het noodbevel geldt, is nog niet bekend. De gemeente verwacht daar donderdag meer over te kunnen zeggen. "Het is aan de verdachten medegedeeld en aan henzelf om een plek te vinden waar ze kunnen verblijven", zegt de woordvoerder. Mochten de twee mannen toch in Barneveld komen en iemand ziet ze, dan worden ze aangehouden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wat zich zaterdagochtend precies heeft afgespeeld in en rond de Columbusstraat in Barneveld is nog altijd onduidelijk. Een 53-jarige man uit Amersfoort wordt verdacht van de ontvoering. Hij blijft voorlopig vastzitten, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag.

ANP