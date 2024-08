Politie over vermist kind Barneveld: 'Gaan uit van ontvoering'

De politie gaat ervan uit dat de zaak rond een vermist kind in Barneveld een ontvoering was. Het kind werd in de nacht van vrijdag op zaterdag meegenomen uit een huis aan de Columbusstraat in de Gelderse plaats. Enige tijd later was het kind weer terug bij de ouders.

De politie pakte zaterdag drie mensen op in het onderzoek. Het gaat om een 53-jarige man uit Amersfoort en om twee mannen van 54 uit Barneveld. De man uit Amersfoort zit nog altijd vast. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie wil nu niets zeggen over zijn rol of zijn relatie tot de ouders van het kind. Ook de twee Barnevelders zijn nog altijd verdachten in het onderzoek.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de Columbusstraat in Barneveld is niet duidelijk. De politie zoekt naar camerabeelden en dashcambeelden. Zaterdag zei de politie dat het om een meisje ging, nu spreekt de politie enkel nog over een "kindje".

Agenten in de wijk

Volgens de politie heeft het incident veel indruk gemaakt op omwonenden. De wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente zijn daarom in de wijk. Bij de politie kwam afgelopen weekend ook een melding binnen van een vernieling van een huis in de Columbusstraat. "Het is in dit stadium van het onderzoek te vroeg om al conclusies te trekken of deze incidenten verband hebben met elkaar", meldt de politie.

ANP