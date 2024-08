Woning in Barneveld waar inval was vanwege vermist kind is vernield

In Barneveld is zondag een woning vernield. In die woning werd zaterdag nog een inval gedaan vanwege een vermist kind. Drie mensen werden gearresteerd.

Zeker één raam is vernield, is te zien op bovenstaande beelden. Er is niemand gearresteerd, laat de politie desgevraagd aan Hart van Nederland weten. Wanneer de vernieling precies heeft plaatsgevonden, is onduidelijk.

De politie deed zaterdagmiddag een inval in de woning in Barneveld vanwege een vermissing van een kind. Drie personen werden aangehouden. Er is echter nog steeds veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en wat de relatie is van het kind en de verdachten.

Het kind is zaterdag herenigd met de ouders. De politie doet onderzoek.

Buurtbewoners vertelden zaterdag aan Hart van Nederland geschrokken te zijn: