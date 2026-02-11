Verdachte bekent moord op 17-jarige Lisa en andere verdenkingen

De verdachte van de moord op Lisa bekent de moord te hebben gepleegd. Ook bekent hij de andere verdenkingen die tegen hem waren gericht, waaronder een verkrachting.

De 22-jarige Chris Jude, die verdacht wordt van de moord op Lisa in augustus vorig jaar, heeft bekend. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Ook de andere feiten waarvan hij werd verdacht heeft Jude bekend.

Eerder sprak de verdachte in de rechtbank dat hij stemmen zou horen. Dat is te zien in de video in dit artikel.

Verkrachting

Naast de moord op Lisa op 20 augustus in Duivendrecht, wordt hij ook verdacht van een verkrachting van een vrouw op de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot verkrachting op 10 augustus 2025, eveneens op de Weesperzijde.