Verdachte doodsteken Sohani (11) in Nieuwegein: 'Ik zag demonen'

De 30-jarige Hamzah L., verdacht van het doodsteken van de 11-jarige Sohani in Nieuwegein, houdt vol dat hij tijdens de steekpartij psychotisch was. Volgens hem handelde hij onder invloed van wanen. L. staat dinsdag terecht bij de rechtbank in Utrecht.

Het meisje, dat net een dag 11 jaar was, werd op 1 februari vorig jaar op straat neergestoken in de Anemoonstraat. Ze speelde met andere kinderen, onder wie haar broertje. L. stak haar twee keer in de borst. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar een spoedoperatie ter plaatse mocht niet baten. L. zegt dat hij in het groepje kinderen "demonen" zag.

Politie meerdere keren dichtbij ingrijpen

Eerder diezelfde dag sloeg L. in Nieuwegein zonder aanleiding een vrouw in haar gezicht. De politie hield hem staande, maar omdat de vrouw en een getuige hem niet herkenden op een foto, werd hij niet aangehouden. Ook twee nachten eerder was er politiecontact, nadat L. in het water was gevallen en agressieve dingen riep. Ook toen volgde geen arrestatie.

L. zegt zich veel niet te herinneren, maar weet wel dat hij een kind heeft gedood. "Verschrikkelijk," zei hij in de rechtbank, "verschrikkelijk… Het had nooit mogen gebeuren, ik zal het mezelf nooit vergeven." Hij stond onder toezicht van forensische zorg en verbleef bij een zwager in dezelfde straat.

Deskundigen: volledig ontoerekeningsvatbaar

Een week voor de steekpartij kocht L. een mes, naar eigen zeggen om zichzelf van het leven te beroven. Hij kampte al jaren met zware psychoses en gebruikte mogelijk drugs. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concluderen dat L. volledig ontoerekeningsvatbaar was en adviseren tbs met dwangverpleging, zonder celstraf.

Rechtbanktekening door Aloys Oosterwijk.