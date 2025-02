Nieuwegein extra kritisch op meldingen na doodsteken Sohani (11)

In de gemeente Nieuwegein wordt voortaan extra kritisch gekeken naar "de wijze waarop meldingen binnenkomen en worden opgepakt". Dat zei burgemeester Marijke van Beukering donderdag tijdens een extra raadsvergadering waarin werd stilgestaan bij het overlijden van de 11-jarige Sohani, die zaterdag werd doodgestoken.

Kort na de tragedie liet de politie weten onderzoek te doen naar mogelijke meldingen eerder die week over de man die ervan verdacht wordt het meisje te hebben doodgestoken. Hij zou verward gedrag hebben vertoond. Ook het kabinet beloofde een paar dagen later te laten uitzoeken wat er met dergelijke meldingen is gedaan.

Omwonenden en bekenden van Sohani hebben bloemen gelegd op de plek waar het incident is gebeurd (zie bovenstaande video).

Vragen

"Ook wij hebben heel veel vragen", zei Van Beukering donderdagavond. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren, had dit kunnen worden voorkomen? Wat is de situatie van de verdachte persoon?", vroeg zij zich af.

Ze zei dat veel vragen nog niet beantwoord kunnen worden, maar dat er werk wordt gemaakt van het op een rij zetten van "alle feiten". Zodra de politie en het Openbaar Ministerie (OM) informatie kunnen delen, "dan delen we dit zo snel mogelijk met u", beloofde ze.

De extra vergadering werd door Van Beukering geopend met een gedicht, waarna ze zei dat de eerste gedachten uitgaan naar familie en dierbaren van het slachtoffertje. Daarnaast benoemde ze het medeleven met de inwoners in de straat en omgeving en ook de kinderen die daar wonen. Ze herhaalde nog eens dat Slachtofferhulp betrokken is bij de situatie.

Verward gedrag

Het meisje werd zaterdag doodgestoken in de Anemoonstraat in Nieuwegein. De 29-jarige verdachte werd diezelfde dag aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.

De omgang met personen die verward gedrag vertonen, is al jaren een onderwerp van discussie. Veel mensen weten niet waar ze terechtkunnen met zorgen over mensen in hun omgeving. In Amsterdam is eerder deze week een centraal punt geopend waar mensen melding kunnen doen van mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om een pilot die in elk geval een halfjaar duurt.

ANP