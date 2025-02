Verdachte moord op Sohani (11) blijft langer vast

De 29-jarige man die vastzit voor de moord op het 11-jarige meisje Sohani in Nieuwegein blijft twee weken langer vastzitten, meldt de rechtbank Midden-Nederland. De verdachte werd dinsdagmiddag voorgeleid.

Het meisje werd zaterdagmiddag op straat doodgestoken. Justitieminister David van Weel meldde dinsdag dat de verdachte bekend was bij politie en justitie en sinds 2022 onder toezicht stond van de reclassering. De minister gaf ook aan dat het kabinet laat uitzoeken wat er gedaan is met meldingen over het gedrag van de man.

Inzamelingsactie

Via een inzamelingsactie is inmiddels bijna 53.000 euro opgehaald voor de begrafenis van Sohani. Haar ouders komen uit Eritrea en zij willen hun dochter graag daar begraven. De actie is georganiseerd door ouders van basisschool De Tweeklank, waar het slachtoffer op zat.

