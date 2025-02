Kliniek en inspectie zwijgen over verdachte fatale steekpartij Nieuwegein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorginstelling Fivoor weigeren details te geven over de verdachte van de fatale steekpartij waarbij de 11-jarige Sohani uit Nieuwegein om het leven kwam. Bronnen van De Volkskrant en De Telegraaf melden dat de 29-jarige man behandeld werd bij Fivoor en kampte met zware psychische problemen en verslavingen.

Een woordvoerder van Fivoor stelt dat er geen informatie kan worden gedeeld vanwege het medisch beroepsgeheim. Ook de IGJ houdt de lippen stijf op elkaar en laat in het midden of er een onderzoek wordt gestart naar het tragische incident in Nieuwegein.

Wel onderzoek naar ander fataal steekincident

Opvallend is dat begin januari een 76-jarige vrouw in Den Dolder werd doodgestoken door een patiënt van Fivoor. Toen besloot de inspectie wél een onderzoek te starten, naast een intern onderzoek van de zorginstelling zelf. Den Dolder ligt slechts 15 kilometer van Nieuwegein, wat vragen oproept over de veiligheid rondom dergelijke behandelde personen.

De verdachte in de zaak van de fatale steekincident in Nieuwegein wordt dinsdag aan het einde van de middag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Wat zijn exacte motief was, blijft vooralsnog onduidelijk.

ANP