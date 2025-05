Verdachte doodsteken Sohani (11) werd eerder die dag al staande gehouden

De 29-jarige Hamzah L. die verdacht wordt van het doodsteken van een 11-jarig meisje afgelopen februari in Nieuwegein, heeft "ontzettend veel spijt". Hij zei dat hij last had van wanen, in een psychose verkeerde en drugs had gebruikt. Hij is zich nadien naar eigen zeggen steeds meer gaan herinneren van wat hij heeft gedaan. "Ik kan niet naar mezelf kijken, ik ben er echt kapot van", vertelde hij maandag in de rechtbank in Utrecht, tijdens de eerste voorbereidende zitting.

Volgens de voorzitter van de rechtbank krijgt de verdachte inmiddels medicijnen. "Het slachtoffer is waarschijnlijk het gevolg van wanen, hallucinaties en denkbeelden die meneer tijdens zijn psychose had." De man zou het meisje niet kennen en haar willekeurig hebben aangevallen. "Een ongelukje, zo kun je het noemen eigenlijk", zei de verdachte maandag.

L. vertelde de ouders van het meisje, die ook in de rechtbank waren, dat het hem speet. "Maar ik weet dat dat niks goed maakt."

Het steekincident vond plaats op zaterdag 1 februari, rond 14.45 uur, in de Anemoonstraat in Nieuwegein. Het meisje was daar op bezoek bij een vriendinnetje toen ze voor de ogen van haar vader en andere kinderen werd neergestoken. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Ze overleed ter plekke.

Opgepakt in een tuin

De verdachte werd korte tijd later opgepakt in een tuin vlakbij. Op camerabeelden is te zien dat hij een zwart-wit gestreepte trui droeg, met een donkere broek en sneakers. In eerste instantie meldde de politie dat hij van Syrische komaf zou zijn, maar later bleek dat hij de Nederlandse én Marokkaanse nationaliteit heeft.

De verdachte was al in beeld bij politie en justitie en stond sinds 2022 onder toezicht van de reclassering. Zijn advocaat wil dat er onderzoek wordt gedaan naar wat er allemaal gebeurde voor de fatale steekpartij. "Hij zwierf al een tijd in buitengewoon verwarde toestand op straat rond. De dag van de steekpartij was hij nota bene nog staande gehouden door de politie omdat hij een vrouw in het winkelcentrum in Nieuwegein had geslagen." Volgens de advocaat heeft de politie steken laten vallen.

Hart van Nederland / ANP