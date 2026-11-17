Liza van A. (34) staat terecht voor de ernstige mishandelingen van haar dochter (6), net zoals haar vriendin Sharon B. (31). Bij die aanklacht komt nu ook de mishandeling van het zoontje (7) van B. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de tussentijdse zitting van de twee vrouwen.

De aanklacht tegen B. en Van A. is een voorlopige. Volgend jaar zal deze definitief worden. Wat het zoontje van B. heeft gezegd, is voor justitie aanleiding de mishandeling aan de beschuldigingen toe te voegen. Haar advocaten zeggen dat B. deze ontkent. Het is nog niet bekend wat de jongen heeft verklaard.

Volgens het OM is er "geen aanleiding" om op dit moment tot zwaardere verdenkingen te komen. De jongen zou ook getuige zijn geweest van de ernstige mishandelingen van het meisje. Die kwalificeert justitie onder meer als poging tot doodslag.

O p de intensive care

In mei werd bekend dat een 6-jarig meisje uit Stadskanaal herhaaldelijk ernstig is mishandeld en verwaarloosd. Het slachtoffer heeft meerdere keren in het ziekenhuis gelegen, waaronder een opname op de intensive care waarbij zij in een kunstmatig coma werd gebracht.

Ondanks toezicht van de jeugdbescherming ging haar situatie in april opnieuw achteruit. Daarop werd zij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.