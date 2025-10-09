Terug

Slachtoffer verkrachting Koningsdag herinnert zich niets meer: 'Misschien maar goed'

Rechtszaak

Vandaag, 13:38 - Update: 3 uur geleden

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van 3 jaar geëist tegen de 28-jarige Sirio S. uit Italië voor het verkrachten van een Ierse vrouw op Koningsdag in Amsterdam. Op sociale media gingen beelden rond van de man die op de vrouw lag tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht.

Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrepen. Volgens het OM moest S. vermoeden dat bij het slachtoffer de wil ontbrak.

Koningsdag

De zaak hield de gemoederen flink bezig tijdens en na Koningsdag 2025. Wat eerst een filmpje leek van twee mensen die op klaarlichte dag, midden op Koningsdag, seks hadden in het openbaar, bleek later een filmpje van een mogelijke verkrachting te zijn. De video was toen al viraal gegaan. De 35-jarige vrouw uit Ierland deed aangifte en de toen 27-jarige verdachte werd gearresteerd.

Geen herinneringen meer

De vrouw is niet aanwezig bij de strafzaak tegen S. Ze liet haar slachtofferverklaring voorlezen door haar advocaat.

"Ik ben aan het einde van de dag bewusteloos gevonden op de openbare weg, tussen twee auto's in met een man die ik nog nooit eerder had gezien en in staat van opperste kwetsbaarheid. Ik denk dat ik gedrogeerd kan zijn geweest. Dit kan verklaren dat ik me helemaal niets meer herinner. Hoezeer ik het me ook zou willen herinneren, ik geloof tegelijkertijd dat het goed is dat ik er geen herinneringen meer aan heb. Dat zou zelfs nog pijnlijker kunnen zijn dan het al is."

Schaamte

De verdachte zei in de rechtbank in Amsterdam zich weinig meer te kunnen herinneren en dat hij zich schaamde en de schuld op zich nam. De rechtbank bekeek de beelden met de verdachte achter gesloten deuren.

OM eist drie jaar cel voor verkrachting Koningsdag Amsterdam. Beeld: ANP.

OM eist drie jaar cel voor verkrachting Koningsdag Amsterdam. Beeld: ANP.

De aanklager zei dat het slachtoffer voor het leven is getekend. "De verdachte is enkel en alleen bezig geweest met zichzelf en met zijn eigen genot en totaal niet met het slachtoffer", zei de officier van justitie. "Hij heeft misbruik gemaakt van de willoosheid van het slachtoffer."

De officier legde uit dat hij een hoge straf passend vindt, omdat de verkrachting op straat is gebeurd, waarvan beelden zijn gemaakt en verspreid. Dat de verdachte doorging terwijl omstanders hem maanden te stoppen, werkt ook strafverzwarend.

OM eist drie jaar cel voor verkrachting op Koningsdag Amsterdam
1:55

OM eist drie jaar cel voor verkrachting op Koningsdag Amsterdam

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

