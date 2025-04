'Groep vrouwen schopte verdachte tijdens mogelijke verkrachting op Koningsdag in Amsterdam'

Bij de mogelijke verkrachting op de Keizersgracht in Amsterdam tijdens Koningsdag, waarvan beelden werden verspreid op sociale media, zouden omstanders hebben ingegrepen. Dat blijkt uit een video die rondgaat op Snapchat en in bezit is van Het Parool. Een groepje vrouwen zou de verdachte van de mogelijke verkrachting van het slachtoffer af hebben geschopt.

Op de beelden is te zien dat enkele vrouwen tussen de auto's op de Keizersgracht tegen de man roepen dat hij weg moet gaan, waarna ze omstanders vragen om de politie te bellen. Terwijl dit gebeurt, zouden de vrouwen schoppende bewegingen hebben gemaakt naar de man. Deze zou vervolgens zijn hand hebben opgestoken en geprobeerd hebben om een van de vrouwen van zich af te weren.

Een woordvoerder van de politie laat aan Het Parool weten dat de beelden bekend zijn bij het rechercheteam dat de zaak onderzoekt. Dat het politieonderzoek al in een vroeg stadium werd opgestart, zou wellicht komen door het mogelijk bellen naar de politie tijdens het incident en de beelden waarop duidelijker is te zien dat er geen sprake is van wederzijdse toestemming.

Op de video, die rondging op sociale media, is te zien dat twee personen tussen geparkeerde auto's liggen en seks lijken te hebben. Naar aanleiding hiervan heeft de vrouw op de video melding gedaan van verkrachting. In het onderzoek naar het incident liet de politie dinsdag weten een verdachte te hebben aangehouden.