Burgemeester Halsema roept op seksfilmpje van Koningsdag te verwijderen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept mensen die online beelden hebben gedeeld van "meisjes en vrouwen in kwetsbare situaties tijdens Koningsdag" op deze te verwijderen. Op sociale media gaat onder meer een video rond van twee mensen die seks lijken te hebben op de Keizersgracht in de stad.

Halsema zegt op Instagram dat het maken en verspreiden van deze beelden niet alleen strafbaar is, maar ook "diep vernederend en kwetsend". "Niemand mag zonder expliciete toestemming naakt of tijdens seks worden gefotografeerd of gefilmd", schrijft ze. "Het kan bovendien leiden tot intimidatie en afpersing. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van jonge vrouwen en mannen wier leven volledig werd verpest door het verspreiden van intieme beelden."

Volgens Halsema beschermen mensen met het verwijderen van de beelden zichzelf "tegen opsporing en vervolging". "En belangrijker, je beschermt de privacy en het welzijn van soms kwetsbare meisjes en vrouwen. Wees wijs, wees waardig!"

Politieonderzoek

De zedenrecherche onderzoekt of de seks tussen twee personen op een specifiek filmpje dat veelvuldig op sociale media is gedeeld vrijwillig was. Er zijn geen details bekend gemaakt over de identiteit van de gefilmde personen. Wel weet de politie dat het 'geen onbekenden van elkaar' zijn.

Het was zaterdag druk in Amsterdam door Koningsdag. De gemeente Amsterdam riep op een gegeven moment op om niet meer naar het centrum te komen. De beelden zie je in de bovenstaande video.

ANP