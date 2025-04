Onderzoek of gefilmde seks op Koningsdag Amsterdam vrijwillig was

De politie onderzoekt of de seks tussen twee personen die is gefilmd tijdens Koningsdag op straat in Amsterdam vrijwillig was. Een kort filmpje van de twee, tussen geparkeerde auto's aan de gracht, wordt veelvuldig gedeeld op verschillende socialmediaplatformen.

De zedenrecherche onderzoekt of er sprake is van verkrachting. "We hebben de video gezien en zoeken uit wat de context is. Getuigen die meer meegekregen hebben over de context, willen we vragen contact op te nemen via 0900-8844", vertelt de politie aan Hart van Nederland. Er zijn geen details bekend gemaakt over de identiteit van de gefilmde personen. Wel weet de politie dat het 'geen onbekenden van elkaar' zijn.

De politie roept op de beelden niet verder te delen, want dit is strafbaar. Het is niet duidelijk of er aangifte is gedaan.

Het was zaterdag druk in Amsterdam door Koningsdag. De gemeente Amsterdam riep op een gegeven moment op om niet meer naar het centrum te komen. De beelden zie je in de bovenstaande video.

Hart van Nederland/ANP