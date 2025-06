Slachtoffer verkrachting op Koningsdag in Amsterdam is vrouw (35) uit Ierland

De vrouw die slachtoffer werd van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam is een 35-jarige uit Ierland. Dit bevestigd het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland na berichtgeving van Het Parool. De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan. Of de twee elkaar kenden, is nog onduidelijk.

Volgens Het Parool kenden de twee elkaar niet. Het OM kan dit niet bevestigen aan Hart van Nederland. Eerder meldde de politie dat het erop lijkt dat de twee elkaar juist wel kenden.

Acht video's

Het incident vond plaats in het zicht van voorbijgangers. Er zouden zeker acht video's van zijn gemaakt, aldus de krant. Op sociale media was op filmpjes te zien dat een man op een vrouw ligt tussen geparkeerde auto's. In latere filmpjes is te zien hoe een paar vrouwen ingrijpen, de man van het slachtoffer proberen te trekken en omstanders oproepen de politie te bellen.

De verspreiding van de filmpjes op sociale media leidde tot veel afschuw en woede. Burgemeester Femke Halsema benadrukte dat het delen van deze beelden niet alleen strafbaar is, maar ook “diep vernederend en kwetsend” voor het slachtoffer.

De politie begon een onderzoek op basis van de video's en hield een verdachte, een 28-jarige man uit Italië, een dag na Koningsdag aan. De eerste pro-formazitting staat gepland voor 16 juli. De Italiaan zit nog altijd vast, meldt zijn advocaat aan Het Parool.