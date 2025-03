Politie ziet flinke toename in meldingen van aanranding en verkrachting

In de tweede helft van vorig jaar werd vaker melding gedaan van een seksueel misdrijf dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. Dat meldt de politie op basis van eigen jaarcijfers. "Het was zelfs drukker dan in 2022, het piekjaar na de onthullingen rond onder andere The Voice of Holland", zegt Caroline Monster, hoofd van het Landelijk Expertiseteam Seksuele Misdrijven.

In totaal registreerde de politie vorig jaar 14.802 meldingen van seksuele delicten. Dat waren er bijna 800 meer dan in 2023 (14.015). In de eerste helft van 2024 kreeg de politie juist minder meldingen dan gebruikelijk, maar vanaf juli was er sprake van een "duidelijke stijging". In de maanden juli tot en met december lag het aantal meldingen 16 procent hoger dan in dezelfde periode in 2023, laat de politie weten.

Begin dit jaar riep de politie vrouwen in Rotterdam op om tijdens het uitgaan op te passen voor een voortvluchtige serie-aanrander. Maar is het ok é om die verantwoordelijkheid eigenlijk bij vrouwen te leggen? Je ziet het in de video bovenaan.

Of die stijging te maken heeft met de invoering van de Wet seksuele misdrijven op 1 juli 2024, is nog niet duidelijk. In deze wet staat niet langer dwang centraal, maar het ontbreken van instemming. Iemand is strafbaar als diegene weet of behoort te weten dat de ander geen seks wil, maar toch doorgaat. Hierdoor zijn bepaalde gedragingen die voorheen niet strafbaar waren, dat sinds 1 juli 2024 wél. De toename van het aantal meldingen kan ook te maken hebben met de (media-)aandacht rondom de nieuwe wet, zoals een overheidscampagne, denkt Monster.

De politie ontving vorig jaar 3.288 meldingen van aanranding en 3.391 meldingen van verkrachting. Daarnaast werden 298 meldingen gedaan over seksuele intimidatie in het openbaar en 131 meldingen van sexchatting.

