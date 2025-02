Doorbraak in onderzoek naar serie-aanrander Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft een doorbraak in het onderzoek naar de man die eind vorig jaar en begin dit jaar meerdere vrouwen aanrandde in Rotterdam-Noord en het centrum van de stad. "We hebben iemand op het oog", zegt politiechef Fred Westerbeke in gesprek met de regionale omroep Rijnmond.

De verdachte zou zich vermoedelijk in het buitenland bevinden, maar de politie is met man en macht naar hem op zoek. Waarschijnlijk bevindt hij zich nog in Europa. "We zijn in contact met de landen waar dat nodig is", aldus Westerbeke. Meer details over de identiteit van de verdachte kan hij nog niet geven.

Negen aangiftes

De serie-aanrandingen hielden Rotterdam wekenlang in zijn greep. De dader sloeg toe in december en begin januari, vooral in de avonduren. Sinds 4 januari zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen. Op de oproep van de politie aan vrouwen om vanwege deze man extra op te passen tijdens het uitgaan kwam ook kritiek, te zien in bovenstaande video.

Tot nu toe hebben negen vrouwen aangifte gedaan van aanranding door vermoedelijk dezelfde dader. Het is niet uitgesloten dat er meer slachtoffers zijn die zich nog niet hebben gemeld. De politie roept vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt op om alsnog contact op te nemen.

Hart van Nederland/ANP