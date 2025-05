Man blijft langer vast na vermoedelijke verkrachting op Koningsdag

De man die wordt verdacht van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam blijft zeker veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Amsterdam vrijdag. Het gaat om een 27-jarige man van Italiaanse afkomst die in de hoofdstad verblijft.

De verdachte werd dinsdag gearresteerd, na een melding over een ernstig incident op de Keizersgracht. Het zou zijn gebeurd op zaterdag, Koningsdag, in het volle zicht van voorbijgangers. Op sociale media verschenen schokkende beelden van een man die op een vrouw ligt tussen geparkeerde auto's. In latere filmpjes is te zien hoe een paar vrouwen ingrijpen, de man van het slachtoffer proberen te trekken en omstanders oproepen de politie te bellen.

Woede om rondgaande beelden

De video’s leidden tot woede en afschuw. Burgemeester Femke Halsema riep deze week meerdere keren op om te stoppen met het verspreiden van de beelden. "Dit is niet alleen traumatisch voor de vrouw, ook is het strafbaar", aldus Halsema.

Staatssecretaris Ingrid Coenradie zei vrijdag bij Goedemorgen Nederland dat ze het "afschuwelijk" vindt dat er filmpjes zijn gemaakt van het incident. Ook stelde ze dat het mooi zou zijn geweest als niet alleen vrouwen, maar ook mannen hadden ingegrepen en daarin "normerend hadden opgetreden: dit kan niet, je blijft met je poten van een vrouw af".

Hart van Nederland/ANP