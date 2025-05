Verdachte verkrachting Koningsdag is 27-jarige Italiaan

De man die is opgepakt na een melding van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam, is een 27-jarige Italiaan die in de hoofdstad verblijft. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De man wordt vrijdagmiddag voorgeleid op verdenking van verkrachting.

Het misdrijf zou hebben plaatsgevonden op de Keizersgracht. Op sociale media gingen filmpjes rond van een man die op een vrouw ligt tussen geparkeerde auto's. Ook waren er beelden van enkele vrouwen die de man schoppen en omstanders vragen de politie te bellen.

De politie zei eerder deze week dat ze de beelden kent, maar er niets over kan zeggen om het slachtoffer te beschermen. Het delen ervan is strafbaar.

Tegen Goedemorgen Nederland zei staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV, Justitie en Veiligheid) vrijdagochtend het "afschuwelijk" te vinden dat er filmpjes zijn gemaakt van het incident. Ze heeft veel lof voor de vrouwen die hebben ingegrepen, maar zei dat het ook "mooi zou zijn geweest als de mánnen dat hadden gedaan en daarin normerend hadden opgetreden: dit kan niet, je blijft met je poten van een vrouw af".

