Verdachte Sirio S. (27) over vermoedelijke verkrachting Koningsdag: 'We hebben liefde bedreven'

Mogelijk verkracht worden op een bomvolle Keizersgracht tijdens Koningsdag, terwijl omstanders toekijken en acht mensen het filmen. Het overkwam een 35-jarige vrouw uit Ierland. De beelden gingen viraal op sociale media. De verdachte, een 27-jarige Italiaanse man die in Amsterdam woont, staat woensdag voor het eerst voor de rechter. Er werd bekend dat hij, genaamd Sirio S., langer blijft vastzitten.

Deze zaak hield de gemoederen flink bezig tijdens en na Koningsdag 2025. Wat eerst een filmpje leek van twee mensen die op klaarlichte dag, midden op Koningsdag, seks hebben in het openbaar bleek later een filmpje van een mogelijke verkrachting te zijn. De video was toen al viraal gegaan. De 35-jarige vrouw uit Ierland deed aangifte en de 27-jarige verdachte werd gearresteerd.

In eerste instantie werd gezegd dat de twee elkaar al zouden kennen, maar dat werd later nadrukkelijk ontkend. Ook tijdens de zitting van woensdag bleek dat het slachtoffer en de verdachte elkaar pas op Koningsdag hebben ontmoet.

De vrouw die aangifte heeft gedaan kan zich daar tot de dag van vandaag niets van herinneren.

'Lappenpop'

De verdachte verklaarde eerder dat hij en de vrouw "de liefde hadden bedreven". Later kwam hij hierop terug en zei hij niet meer te weten of er seks is geweest. Het slachtoffer verklaart dat ze nooit seks met de man heeft gewild en dat ze zich niets meer van het incident kan herinneren. Ze zou in een toestand zijn geweest waarin ze geen wil kon uiten. Getuigen verklaarden dat het slachtoffer eruitzag als een lappenpop.

"Wat op Koningsdag is gebeurd, kan niet anders worden gezien als een nachtmerrie", zei de aanklager. Hij vertelde dat het slachtoffer met de ambulance vanaf de Keizersgracht is afgevoerd. Toen ze later een foto van de Italiaanse verdachte kreeg te zien, verklaarde ze hem nog nooit te hebben gezien.

Zedendelicten

De rechtbank heeft besloten dat de verdachte vast blijft zitten. De man zou onder andere vluchtgevaarlijk zijn en blijkt een verleden te hebben met zedendelicten.