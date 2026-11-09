OM in hoger beroep na vrijspraak verdachte dodelijke explosie Schammenkamp

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak van de 37-jarige Jalal O. in de zaak rond de dodelijke explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen drie mensen om het leven en raakten twee anderen gewond. Of er daadwerkelijk een nieuwe rechtszaak komt, is nog niet zeker.

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De rechtbank sprak de Rotterdammer op 27 oktober vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM had zeven jaar cel geëist, omdat justitie hem verantwoordelijk houdt voor de explosie in een bedrijfsruimte. Nabestaanden en gedupeerden reageerden geschokt op de vrijspraak. Het OM moest binnen twee weken hoger beroep aantekenen om die mogelijkheid open te houden.

Nabestaanden en gedupeerden reageerden geschokt op de vrijspraak. De uitspraak zorgde ook voor gemengde gevoelens in de wijk. In de bovenstaande video vertellen buurtbewoners hoe zij erover denken.

Nog onzeker of de zaak opnieuw moet

Volgens een woordvoerder heeft justitie meer tijd nodig om de uitspraak in deze "complexe zaak" te bestuderen. "We moeten kijken of een hoger beroep juridisch haalbaar is." Pas daarna wordt besloten of de zaak daadwerkelijk opnieuw voor de rechter komt.

De explosie vond plaats op 29 januari 2024. Volgens de rechtbank staat vast dat de ontploffing werd veroorzaakt door aceton in een drugslab achter in de bedrijfsruimte aan de Schammenkamp. Hoe de stof precies tot ontploffing kwam, is niet duidelijk geworden. De klap was zo hevig dat een bewoner van een bovengelegen appartement, die op zijn bank zat, door de vloer in de brandende brokstukken viel.

O. huurde het pand, maar had de ruimte onderverhuurd. Hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij een drugslab. Onderzoek naar zijn rol, waarbij onder meer een politie-informant werd ingezet, leverde volgens de rechtbank onvoldoende bewijs op voor een veroordeling.