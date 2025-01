Rauw en emotioneel: (groot)vader spreekt moordenaar Fouad L. genadeloos toe

Recht uit het hart. De woorden van de vader van Marlous (39) en de opa van Romy (14) sneden woensdag door de rechtszaal in Rotterdam op de derde dag van de zaak tegen Erasmusschutter Fouad L. Zijn boosheid en verdriet waren onmiskenbaar. "Je hebt op een duivelse en barbaarse wijze mijn dochter en kleindochter vermoord."

De vader en opa (64) richtte zich in de rechtbank direct tot L., die onder meer terechtstaat voor de moord op moeder Marlous, dochter Romy en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen. "Je hebt ze afgeslacht. Letterlijk afgeslacht", zei hij. "Marlous was een van de liefste mensen op aarde. En Romy, mijn prachtige kleinkind. Ze zal nooit meer verliefd worden, kinderen krijgen, werken en volop genieten van het leven dat ze zo verdiende."

Pijn

De (groot)vader vroeg L. om hem aan te kijken terwijl hij zijn slachtofferverklaring voorlas, maar dit weigerde de verdachte. De verbijstering van de 64-jarige man over het misdrijf is tastbaar tijdens het voorlezen van zijn verklaring: "Bij jouw onmenselijke daad heb je niets over het hoofd gezien. Zelfs mijn kleindochter die gewoon de deur opendeed, heb je nietsontziend in haar borst geschoten. En ook nog in haar hoofd."

Ook de pijn die de vader en opa heeft, klonk duidelijk door in de slachtofferverklaring: "Weet je hoe het voelt om in een kamertje van een mortuarium bij twee kisten te staan met daarin de lichamen van je dochter en je kleindochter? Te zien hoe de kogelgaten zijn weggeschminkt?", vroeg hij aan de 33-jarige L. "Door jouw daad heb je ook mijn leven verwoest."

Haat

Haat had de (groot)vader nooit gekend, tot die gitzwarte 28 september 2023, vertelde hij. "Voor mij ben jij het wrakhout van de maatschappij. Ik hoop dat jij nooit meer in deze samenleving zult rondlopen. Ik haat jou tot in de kleinste vezels in mijn lijf en die haat zal nooit meer overgaan."

"Als er zoiets bestaat als de hemel en de hel, weten wij waar Marlous en Romy zijn: op een gouden troon in de hemel. Als jij ooit je laatste adem uitblaast, zal de duivel op je wachten, omdat hij nog heel wat van jou kan leren. De namen van Romy en Marlous zullen elke dag met alle liefde genoemd worden. Die van jou zal eeuwig vervloekt zijn."