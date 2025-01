Benzinegeur en harde geluiden: slachtoffers Erasmusschutter roken al onraad

In de weken voordat Marlous (39) en haar dochter Romy (14) werden vermoord, roken zij al onraad. "Een heftige benzinelucht" hing in de lucht, verklaarde de zus van Marlous woensdag in de rechtbank in Rotterdam, op de derde dag van de rechtszaak tegen de Erasmusschutter Fouad L. (33).

Achteraf beseffen de nabestaanden dat Marlous' angst terecht was. De geur van benzine was niet het enige alarmerende dat haar opviel. Als buurvrouw van Fouad L. aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam hoorde ze voortdurend een dof, ploffend geluid uit zijn kelder. Ze hoorde het "continu," verklaarde Marlous' zus in de rechtszaal, terwijl ze zich tot L. richtte.

Deze week maakte ook een vriendin van de doodgeschoten Romy gebruik van haar spreekrecht. Zij was aanwezig in de woning toen Fouad L. het vuur opende op Romy en Marlous. In de bovenstaande video neemt zij ons mee in haar ervaringen op die gitzwarte dag.

Drievoudige moord

L. staat terecht voor een drievoudige moord en brandstichting met molotovcocktails. "Dat doet me zeer. Ik had ze willen beschermen hiertegen. Ik heb me na 28 september 2023 zo vaak afgevraagd wat ik had kunnen doen om dit te voorkomen", aldus Marlous.

Er waren al langer tekenen dat het niet pluis was. Buurtbewoners klaagden bij diverse instanties over alcoholmisbruik, dierenmishandeling, ruzies en intimidatie door L.

Aanspreekpunt

Marlous was een belangrijk aanspreekpunt voor de buurt en stond in contact met de wijkagent. "Ik maakte me zorgen om wat er zou gebeuren, omdat er een dossier werd opgesteld. Het was niets voor Marlous om dat te doen, maar het was min of meer in opdracht. En nu is Marlous, die zelf nog geen mier kon doden, vermoord. Ik noem het afgeslacht", legt haar moeder uit.

Ook de vader van Marlous sprak in de rechtszaal. Volgens hem is de verdachte "het wrakhout van de maatschappij". "Je hebt je maanden voorbereid op deze barbaarse daad. En waarom? Omdat Marlous niet wegkeek. Omdat Marlous mensen niet zwart-wit zag. Omdat Marlous altijd opkwam voor mens en dier. Marlous, een van de liefste mensen op aarde", aldus de nabestaanden.

Korte en kille

L., die eerder beweerde dat hij met zijn daden een bloedbad had voorkomen doordat hij "slechts" drie mensen van het leven had beroofd, reageerde kort op de verklaringen van de aangeslagen familieleden. "Ik voel me geraakt door de mensen die vandaag hebben gesproken", zei L.

De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt op donderdag bekendgemaakt. De advocaten van L. zullen dan hun pleidooi houden. De uitspraak volgt op 21 februari.

ANP