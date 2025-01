Vader slachtoffer Romy (14) richt zich tot Fouad L.: 'Niets rechtvaardigt wat jij gedaan hebt'

"Wat begon als een normale dag, eindigde in een slechte film." Het zijn de woorden van de vader van Romy, die in 2023 op 14-jarige leeftijd werd doodgeschoten door haar buurman Fouad L. De vader heeft in de zaak tegen de Erasmusschutter zijn slachtofferverklaring met de rechtbank in Rotterdam gedeeld. "Niets rechtvaardigt wat jij gedaan hebt."

De 33-jarige L. schoot op 28 september 2023 Marlous en Romy dood in hun huis aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, waarna hij zijn huis in brand stak. Niet veel later schoot hij zijn 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen dood in een collegezaal van het Erasmus MC. Ook hier stichtte hij brand en bedreigde hij tal van mensen. Uiteindelijk kon hij buiten door de politie worden overmeesterd.

"Toen ik bij de woning aankwam nadat ik hoorde wat er was gebeurd, zag ik iets wat ik met geen pen kan beschrijven", aldus de vader. "Het was een grote ravage met politie en ambulances, het leek wel een film. Ik zag mijn dochter zwaargewond in de ambulance liggen. Toen kreeg ik een telefoontje dat haar moeder, Marlous, het niet overleefd had."

'Ik kan het niet bevatten'

Ook Romy zou het schietincident niet overleven. "De artsen vertelden me dat ze niets meer voor mijn dochter konden doen. Ze is voor mijn ogen overleden aan haar verwondingen." De vader kan nauwelijks omschrijven wat het met hem heeft gedaan. "De confrontatie was heel heftig. Ze was veertien jaar, en dan word je zomaar neergeschoten. Ik kan het niet bevatten."

Volgens buurtbewoners waren er al lange tijd grote zorgen over het gedrag van L. De moeder van Romy, Marlous, zou dan ook al tientallen keren aan de bel hebben getrokken bij wooncorporatie Woonbron. Ook deed ze meerdere keren aangifte van zijn gedrag. "Je bedreigde haar en wilde ook wraak op mij, omdat ik je duidelijk had gemaakt dat je mijn kinderen en vrouw met rust moest laten", aldus de vader als hij zich tot L. richt. "Maar Marlous zwichtte niet voor je dreigementen."

Ze was veertien jaar, en dan word je zomaar neergeschoten. Vader van Romy

"Jouw onschuldige buurmeisje, dat die dag in spanning wachtte op de nieuwe jas die bezorgd zou worden, trof in plaats van een pakketbezorger, jou aan", concludeert de vader. "Ze had geen enkele kans. Het is goed dat je nooit arts hebt kunnen worden, ook al is de prijs die ervoor betaald moet worden hoog. Ik hoop dat je nooit meer vrij komt en dat de samenleving voorgoed tegen jou beschermd wordt."