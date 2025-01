'Ik had nog zo veel dingen met mijn vader willen meemaken': nabestaanden slachtoffer Erasmusschutter spreken

"De glans uit mijn leven is nu weg", citeerde de rechtbank dinsdag uit de verklaring van de partner van de doodgeschoten huisarts en docent Jurgen Damen. De nabestaanden van Damen hebben in de zaak tegen Erasmusschutter Fouad L. (33) hun slachtofferverklaringen met de rechtbank Rotterdam gedeeld.

Het spreekrecht werd op de tweede zittingsdag niet persoonlijk uitgeoefend door de nabestaanden van Damen. De rechtbank vatte de verklaringen van zijn dochter, partner en zus samen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Damen werd op 28 september 2023 doodgeschoten in een collegezaal van het Erasmus MC, voor het oog van studenten. Zijn dochter had bij het zien van de eerste beelden in de media geen idee dat haar vader doelwit was, maar ze raakte steeds meer bezorgd toen haar appjes niet werden beantwoord. De echte paniek sloeg bij haar toe toen de politie die dag voor de deur stond.

Er waren nog zo veel dingen die ze met haar vader wilde meemaken, maar waar ze nu geen kans meer voor krijgt.

In de maanden die volgden kon de dochter het niet geloven. "Er waren nog zo veel dingen die ze met haar vader wilde meemaken, maar waar ze nu geen kans meer voor krijgt."

Dromen en plannen voor de toekomst

De partner liet de rechtbank weten dat ze met Damen nog veel dromen en plannen had voor de toekomst. "Hij is zomaar uit mijn leven weggenomen." Damen was in haar ogen iemand met "een intrinsieke drang om zijn vak te onderwijzen, om zijn studenten te stimuleren betere artsen te worden."

De zus van Damen is ondanks het verlies van haar broer en de donkere wolk in haar leven "zo trots op alles wat hij bereikt heeft in zijn leven". De advocaat van de nabestaanden voegde eraan toe dat het Damens passie was om studenten op te leiden tot goede artsen. "Onderdeel van zijn vak was ook om poortwachter te zijn, om de samenleving te beschermen tegen mensen die om welke reden dan ook ongeschikt en onbekwaam waren om arts te worden." L. zou Damen hebben doodgeschoten uit boosheid, omdat hij geen artsendiploma kreeg.

ANP