Vriendin Romy tegen Erasmusschutter: 'Ik zag haar liggen en kon niets doen'

"Wat jij hebt gedaan, Fouad, heeft niet alleen drie levens beëindigd, maar ook heel veel andere levens gebroken." Dit zei de beste vriendin van Romy (14) tijdens het voorlezen van haar emotionele verklaring woensdag in de rechtbank van Rotterdam. Ze was op 28 september 2023 bij de fatale schietpartij in het huis aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam, waarbij ook Romy's moeder Marlous (39) om het leven kwam.

De beste vriendin was bij Romy blijven slapen, ze hadden een studiedag. "We waren altijd samen en als we dat niet waren, waren we aan het appen of bellen", begon ze haar spreekrechtverklaring in de rechtbank. "Elke week logeerden we bij elkaar."

In de rechtszaal vertelde ze wat ze heeft meegemaakt. Ze maakten een TikTok-filmpje toen er werd aangebeld. Romy dacht dat het een pakketbezorger was die haar nieuwe jas kwam brengen. "Romy liep vrolijk en opgewonden naar de voordeur. Toen hoorde ik een knal, alsof een ballon onverwacht knapte, dicht bij mijn oor. Het was een knal die heel veel levens voorgoed zou veranderen."

Dekking zoeken

Ze zag haar neergeschoten vriendin liggen en zocht dekking. "Ik zie het nog helder voor me. Hoe ik in paniek onder de tafel kroop, terwijl de woonkamer zich vulde met rook. Het werd steeds moeilijker om te ademen en ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Langs de tafelpoten heen zag ik jou lopen, kalm, alsof er niets aan de hand was", zei ze tegen de verdachte Fouad L. (33). "Maar voor mij was dat het moment waarop mijn hele leven instortte. Mijn vriendin, mijn Romy, lag daar. En ik kon niets doen. De angst die ik op dat moment voelde, de machteloosheid, die zal ik nooit vergeten."

Op het politiebureau hoorde de vriendin dat Marlous en Romy waren overleden. "Toen realiseerde ik mij dat mijn hele leven ingestort was." De impact van het verlies is groot. "Eerst was ik een blij meisje, dat gezellig en sociaal was. En nu ben ik het meisje onder de tafel. Ik heb een label gekregen dat nooit van me af zal gaan. Ik ben een meisje met depressie, PTSS en iemand zonder haar beste vriendin."

