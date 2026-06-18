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Ouders uit Dalfsen die kinderen ontvoerden niet meer de cel in

Rechtszaak

Vandaag, 15:49

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De rechtbank in Zwolle heeft donderdag de ouders uit Dalfsen die eind maart 2025 hun kinderen ontvoerden naar België, veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan zeventien maanden voorwaardelijk. Vader Michaël van K. (55) en moeder Samantha F. (46) hebben deze tijd al uitgezeten in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen F. en veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, tegen K. De rechtbank legde geen tbs op, omdat "van een stoornis bij mevrouw niks is gebleken", aldus de rechtbank. Voor het bezit van een stroomstootwapen zijn de verdachten niet vervolgd.

De buurt in Enschede waar vorig jaar de politie een inval deed in de zoektocht naar twee vermiste kinderen, reageerde geschokt, zo is te zien in de bovenstaande video.

Voor eigen rechter spelen

Het destijds 11-jarige meisje en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst toen ze werden meegenomen. Het meisje werd met geweld van haar fiets getrokken toen ze naar school reed en de jongen werd uit de auto gehaald van het gezinshuis waar zij verbleven. "Verdachten hebben voor eigen rechter gespeeld en dat keurt de rechtbank ten strengste af", aldus het vonnis.

De kinderen hebben nog altijd last van de gevolgen van de ontvoering, zei de rechter. "Ze zijn bang dat ze weer zomaar mee worden genomen."

Naast de celstraf legde de rechtbank ook een contactverbod op met de kinderen voor 3 jaar. De ouders mogen gedurende die periode ook niet in Dalfsen, Kampen en Zwolle komen. De kinderen waren sinds 2021 uit huis geplaatst. De verdachten waren bang dat zij het gezag zouden kwijtraken en wilden hun zaak voorleggen aan de Belgische autoriteiten. De twee meenden dat zij in hun recht stonden om de kinderen mee te nemen.

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Goede voorbereiding

Volgens de rechtbank hadden de ouders de ontvoering goed voorbereid. Zo stond er een auto klaar, hadden de verdachten vermommingen bij zich en vluchtten ze vervolgens via Duitsland naar België. De autoriteiten verstuurden een Amber Alert voor de kinderen. Die werden in de nacht van 1 april vorig jaar aangetroffen in een woning in het Belgische Oudenaarde. Beide ouders werden toen aangehouden. De zus van F., Rasheda E. (43), werd vrijgesproken. Het feit dat zij op de hoogte van de plannen was, is niet genoeg voor een veroordeling voor medeplichtigheid, vindt de rechtbank.

Door ANP

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