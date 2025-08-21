'Ontvoering kinderen (6 en 11) in Dalfsen was tot in puntjes voorbereid'

De ontvoering van twee kinderen van 6 en 11 jaar oud in Dalfsen in maart door hun biologische ouders was goed voorbereid. De verdachten wisten het geheime adres van het pleeggezin te achterhalen, dwongen de kinderen tijdens de ontvoering vermommingen te dragen en wisselden onderweg van auto.

Dat zei de officier van justitie donderdag op de eerste inleidende zitting in de ontvoeringszaak in de rechtbank in Zwolle. De twee kinderen werden op 31 maart in Dalfsen ontvoerd. Het 11-jarige meisje werd volgens de officier van justitie met kracht van haar fiets getrapt nadat haar de weg met een auto was versperd. Ze kwam ten val en werd naar de auto gesleurd. Haar 6-jarige broertje werd uit de auto van zijn pleegmoeder getild en ook naar de wagen overgebracht. Onderweg moesten de kinderen pruiken en brillen dragen.

Een dag later werden de kinderen 's nachts uit een appartement in het Belgische Oudenaarde bevrijd.

Jarenlange mishandeling

De kinderen van de 45-jarige moeder Samantha F. en de 54-jarige vader Michaël van K. zijn in 2021 uit huis geplaatst. Volgens de officier onderging de dochter onnodig dagelijks 'medische handelingen' door haar moeder en kon ze vlak na haar uithuisplaatsing moeilijk lopen. "Die uithuisplaatsing was wegens ernstige en jarenlange structurele mishandeling van de kinderen", zei de officier.

Omdat de ouders in maart nog niet volledig uit hun ouderlijke macht waren gezet, meenden ze dat ze de kinderen mochten meenemen. "Dat de kinderen na goed speurwerk van de politie in België ontdekt zijn, noem ik belachelijk", reageerde Samantha F. Het adres daar was bekend bij de gemeente Enschede waar het stel woonde, zei ze.

