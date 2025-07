Derde verdachte opgepakt voor ontvoering kinderen Dalfsen

De politie heeft deze week een derde verdachte aangehouden voor de ontvoering van twee kinderen uit Dalfsen, eerder dit jaar. Het gaat om een 42-jarige vrouw uit Enschede. Zij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de ontvoering. Eerder werden al de biologische ouders van de kinderen gearresteerd.

Op maandag 31 maart werd melding gedaan van twee vermiste kinderen in het Overijsselse Dalfsen. Er werd een Amber Alert verstuurd en er waren grote zorgen over het welzijn van de kinderen. Diezelfde nacht werden zij teruggevonden in het Belgische Oudenaarde, samen met hun biologische ouders. De ouders werden toen direct opgepakt.

De nieuwe verdachte zou volgens RTV Oost de zus zijn van de biologische moeder. Na verhoor is de vrouw vrijgelaten, maar zij blijft wel verdachte. De biologische ouders zitten allebei nog vast.

ANP