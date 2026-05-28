Kidnapouders Dalfsen vonden ontvoering kinderen geoorloofd

Het was volgens hen hun volste recht om hun kinderen vorig jaar maart vanuit Dalfsen mee te nemen naar België. Dat stellen de ouders donderdag in de rechtszaak in Zwolle. Ze waren bang dat ze op korte termijn het gezag over hun uit huis geplaatste dochter en zoon zouden verliezen. Vader Michaël van K. (55) zegt dat het stel daarom "enige tijdsdruk" ervoer.

Groot nieuws was het op 31 maart 2025, toen de autoriteiten een Amber Alert verspreidden vanwege de ontvoering van twee kinderen van toen 6 en 11 jaar oud. Namen en foto's van de kinderen werden meegestuurd. Ze werden voor het laatst gezien bij het station in de Overijsselse plaats Dalfsen. Sindsdien ontbrak urenlang elk spoor.

Ouders zelf slachtoffer?

De kinderen werden uiteindelijk opgespoord door de politie en andere hulpdiensten. Een dag later werden de verdachten, de ouders van de kinderen, aangehouden in een woning in het Belgische Oudenaarde. Dat gebeurde midden in de nacht, terwijl de kinderen lagen te slapen.

De kinderen werden in april 2021 uit huis geplaatst. "Die uithuisplaatsing was wegens ernstige en jarenlange structurele mishandeling van de kinderen", zei de officier van justitie daar eerder over. Moeder Samanta F. (46) noemt dat "onterecht afgepakt". Ze zegt dat ze in haar recht stond om haar kinderen op te halen. Ook ziet ze zichzelf vooral als slachtoffer.

De zaak, die nu in de inhoudelijke fase is beland, dient donderdag de hele dag in de rechtbank in Zwolle.

'Tante' aangehouden, vader advocaat

Het Openbaar Ministerie stelde tijdens de inleidende zitting in augustus vorig jaar al dat de ontvoering tot in de puntjes was voorbereid. De verdachten zouden het geheime adres van het pleeggezin hebben achterhaald, de kinderen tijdens de ontvoering vermommingen hebben laten dragen en onderweg van auto hebben gewisseld.

In de zaak werd ook een 42-jarige vrouw uit Enschede aangehouden. Volgens regionale omroep Oost gaat het om een tante van de kinderen. Zij werd na verhoor weer vrijgelaten. De regionale omroep meldde ook dat de vader van de kinderen advocaat van beroep was. Hij werd voorlopig geschorst door de tuchtrechter voor advocaten.

Later op donderdag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen het stel.