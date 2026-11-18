Hoofdverdachte Yusup S. (30) heeft voor het eerst een verklaring afgelegd over het dodelijke incident in Overasselt. Bij deze aanslag werd beveiliger Berry Leenders doodgeschoten. Volgens het AD erkent de verdachte dat hij heeft geschoten.

Volgens S. werd hij bedreigd en was hij in paniek toen hij schoot. "Ik zou nooit iemand van het leven kunnen beroven voor geld." De aanslag vond plaats op 1 september in de straat van het beoogde doelwit, drugscrimineel Jan G.

S. stelt dat hij opdracht kreeg om naar het voertuig van de beveiliger te lopen en vervolgens te schieten. Toen achter hem een schot viel en een autoruit werd geraakt, zou hij zelf ook het vuur hebben geopend.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Nieuwe stukken

De verklaring maakt deel uit van nieuwe stukken in het politieonderzoek naar de grootschalige aanslag in Overasselt. Daarbij waren ruim dertig zwaarbewapende mannen betrokken. Beveiliger Leenders kwam bij de aanslag om het leven. Daarnaast raakten twee agenten ernstig gewond toen er op de politie werd geschoten.

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen deed na de aanslag in Overasselt een oproep aan het kabinet om zware criminaliteit aan te pakken. Dit is te zien in de bovenstaande video.