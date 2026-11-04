Verdachte aanslag Overasselt vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs

Een van de mannen die betrokken zou zijn bij de aanslag in het Gelderse Overasselt is woensdag alsnog vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. Het gaat om de 21-jarige Nathan K. uit Rotterdam. Dat meldt NU.nl.

De rechtbank in Arnhem vond eerder dat er wél voldoende aanwijzingen waren dat de Rotterdammer een rol had bij de aanval op drugscrimineel Jan G. in de nacht van 31 augustus op 1 september.

Grote groep mannen viel huis van Jan G. aan

Bij de aanslag in Overasselt viel een grote groep mannen de woning van drugscrimineel Jan G. aan. Een beveiliger kwam bij de aanslag om het leven.

In de dagen na de aanslag werd een groot deel van de verdachten aangehouden. Een van hen was Nathan K., die samen met zijn broertje Jamie K. en neef Anthony K. in de ochtend van 1 september in een auto werd aangehouden vlak bij een tankstation in Nijmegen.

Na de aanslag in Overasselt verscheen een dreigvideo, die bij de inwoners van het Gelderse dorp voor extra angst zorgde. Verslaggever Léon Mastik praat je er in de video boven dit artikel over bij.